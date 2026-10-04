Двоих туристов нашли в Каркаралинском нацпарке
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Каркаралинском районе Карагандинской области спасатели провели поисковую операцию в Каркаралинском государственном национальном природном парке. Двое отдыхающих, 48 и 53 лет, направились к озеру Бассейн, но потеряли ориентир, сообщает Zakon.kz.
Спасатели оперативно прибыли на место и по переданным координатам и контактным данным быстро обнаружили заблудившихся.
Отдыхающих доставили в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались.
Ранее сообщалось, что туриста спасли на высоте более 4300 метров в Алматинской области.
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