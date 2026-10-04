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Происшествия

Двоих туристов нашли в Каркаралинском нацпарке

Двух туристов нашли в Каркаралинском нацпарке, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2026 20:32 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Каркаралинском районе Карагандинской области спасатели провели поисковую операцию в Каркаралинском государственном национальном природном парке. Двое отдыхающих, 48 и 53 лет, направились к озеру Бассейн, но потеряли ориентир, сообщает Zakon.kz.

Спасатели оперативно прибыли на место и по переданным координатам и контактным данным быстро обнаружили заблудившихся.

Отдыхающих доставили в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались.

Ранее сообщалось, что туриста спасли на высоте более 4300 метров в Алматинской области.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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