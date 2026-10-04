Двоих туристов нашли в Каркаралинском нацпарке

Фото: пресс-служба МЧС РК

В Каркаралинском районе Карагандинской области спасатели провели поисковую операцию в Каркаралинском государственном национальном природном парке. Двое отдыхающих, 48 и 53 лет, направились к озеру Бассейн, но потеряли ориентир, сообщает Zakon.kz.

Спасатели оперативно прибыли на место и по переданным координатам и контактным данным быстро обнаружили заблудившихся. Отдыхающих доставили в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались. Ранее сообщалось, что туриста спасли на высоте более 4300 метров в Алматинской области.

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