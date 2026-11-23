Туристов и жителей Бурабая предупредили о смертельной опасности на озерах
Фото: pexels
Выход на озера Бурабая опасен для жизни. С таким важным призывом обратилась администрация государственного национального природного парка, сообщает Zakon.kz.
Специалисты подчеркивают, что начался ледостав. Однако лед еще слишком тонкий и не выдерживает безопасную нагрузку.
В целях предотвращения несчастных случаев временно приостановлено спортивно-любительское рыболовство.
Стоит помнить, что лед формируется неравномерно. Даже если поверхность озера кажется прочной, под ней может скрываться опасность.
Жителей и гостей Бурабая просят:
- Не выходить на неокрепший лед.
- Не проверять его прочность ногами.
- Не отпускать детей к замерзшим водоемам без присмотра.
- Воздержаться от прогулок, рыбалки и других развлечений на льду.
О возобновлении рыболовства будет сообщено дополнительно.
Немного ранее мы писали о том, что в городе Алтай Восточно-Казахстанской области сотрудники МЧС спасли девятилетнего мальчика, который провалился под тонкий лед. Ребенка вовремя достали из ледяной воды и передали медикам.
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