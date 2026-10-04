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События

Туриста спасли на высоте более 4300 метров в Алматинской области

Спасательная служба, спасательные службы, спасатели, спасатель, МЧС РК, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2026 10:06 Фото: Zakon.kz
В Карасайском районе Алматинской области спасатели пришли на помощь туристу, который не смог самостоятельно спуститься с горы после наступления темноты, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в районе пика Каныша Сатпаева на высоте 4317 метров. Помощь потребовалась молодому человеку 2007 года рождения.

Спасатели Центра мониторинга и оперативного реагирования Алматы обнаружили туриста и сопроводили его до эко-поста. Оттуда молодой человек самостоятельно направился домой.

В медицинской помощи он не нуждался.

Тем временем около недели в горах Алматы ищут пропавшего 73-летнего туриста из Кореи.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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