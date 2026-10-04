Туриста спасли на высоте более 4300 метров в Алматинской области
Фото: Zakon.kz
В Карасайском районе Алматинской области спасатели пришли на помощь туристу, который не смог самостоятельно спуститься с горы после наступления темноты, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел в районе пика Каныша Сатпаева на высоте 4317 метров. Помощь потребовалась молодому человеку 2007 года рождения.
Спасатели Центра мониторинга и оперативного реагирования Алматы обнаружили туриста и сопроводили его до эко-поста. Оттуда молодой человек самостоятельно направился домой.
В медицинской помощи он не нуждался.
Тем временем около недели в горах Алматы ищут пропавшего 73-летнего туриста из Кореи.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript