Туриста спасли на высоте более 4300 метров в Алматинской области

В Карасайском районе Алматинской области спасатели пришли на помощь туристу, который не смог самостоятельно спуститься с горы после наступления темноты, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в районе пика Каныша Сатпаева на высоте 4317 метров. Помощь потребовалась молодому человеку 2007 года рождения.

Спасатели Центра мониторинга и оперативного реагирования Алматы обнаружили туриста и сопроводили его до эко-поста. Оттуда молодой человек самостоятельно направился домой.

В медицинской помощи он не нуждался.

Тем временем около недели в горах Алматы ищут пропавшего 73-летнего туриста из Кореи.