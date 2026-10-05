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Происшествия

"Светофор не работал": пешеход оказался под колесами Chevrolet Cobalt в Астане

Сбитый пешеход, сбитый человек, наезд на пешехода, наезд на человека, смертельное ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 00:45 Фото: Zakon.kz
В Астане на пересечении улиц Ауэзова и Сейфуллина легковой автомобиль сбил пешехода. Пострадавшего человека с места происшествия доставили в больницу, сообщает Zakon.kz.

Информация об аварии первоначально появилась в социальных сетях. Очевидцы опубликовали кадры с места ДТП и предположили, что причиной наезда мог стать неработающий светофор.

"Предварительно, причиной мог стать неработающий светофор – он не работает ни для водителей, ни для пешеходов", – говорится в публикации городского паблика Astanovka 98.

В пресс-службе Департамента полиции Астаны подтвердили факт дорожно-транспортного происшествия и раскрыли подробности инцидента.

"5 октября текущего года водитель автомашины Chevrolet Cobalt, следуя по улице Ауэзова, на пересечении с улицей Сейфуллина при повороте налево не уступил дорогу пешеходу, переходившему проезжую часть в установленном месте, и допустил на него наезд. В результате ДТП пешеход доставлен в медицинское учреждение. Автомашина водворена на коммунальную стоянку. Проводится проверка", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в ДП столицы.

Ранее смертельное ДТП с "Газелью" и "Ладой" произошло на трассе Алматы – Екатеринбург.

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Канат Болысбек
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