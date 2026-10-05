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Происшествия

Грузовой поезд врезался в стадо из 700 овец на юге Казахстана: известны детали инцидента

Баран, бараны, овца, овцы, скотоводство, животноводство , фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 23:52 Фото: pexels
В Жамбылской области грузовой поезд сбил стадо овец: на месте погибли 120 баранов. От удара туши животных разбросало по округе, а часть из них выбросило в ближайшую реку, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 5 октября 2026 года сайт телеканала КТК, все произошло рано утром на участке Тараз – Жанатас. Перед грузовым составом неожиданно появились 700 овец. Они шли в сторону зимовки с одним пастухом.

Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Покалеченные туши разлетелись по всей округе. Владелец стада теперь подсчитывает убытки. А еще ему придется выплатить штраф.

"С начала года зарегистрировано 45 фактов экстренного торможения, 15 из них – по причине выхода сельскохозяйственных животных на железнодорожные пути". Марат Манатов, зам. начальника линейного отдела полиции на станции Тараз

А в Актюбинской области грузовик столкнулся с тепловозом. После столкновения проезд по участку дороги временно ограничили.

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Канат Болысбек
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