"Сделал замечание": полицейский погиб после конфликта с посетителем кафе на востоке Казахстана

В Усть-Каменогорске посетитель кафе смертельно травмировал 40-летнего мужчину, который сделал ему замечание из-за некорректного поведения. Позже стало известно, что погибший являлся сотрудником полиции, сообщает Zakon.kz.

Информация о произошедшем распространилась в социальных сетях. На опубликованных кадрах запечатлена потасовка на одной из улиц города.

Кроме того, очевидцы поделились видеозаписями с проверками автотранспорта. Стражи порядка досматривали машины и проверяли документы у водителей, в частности, на Ульбинском мосту.

На этом фоне в соцсетях разлетелись данные об убийстве сотрудника полиции, а также предположения о возможном объявлении плана-перехвата для поиска подозреваемого.

В Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области подтвердили факт гибели человека. Как сообщили 5 октября 2026 года корреспонденту Zakon.kz, инцидент произошел в ночь на 4 октября в одном из заведений Усть-Каменогорска.

"В ночь на 4 октября в одном из заведений Усть-Каменогорска посетитель нанес телесные повреждения 40-летнему местному жителю, сделавшему ему замечание по поводу некорректного поведения. От полученных травм он скончался. Также от действий подозреваемого пострадал еще один посетитель", – рассказали в ДП ВКО.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания.

В полиции отдельно отметили, что погибший действительно являлся сотрудником правоохранительных органов, однако в момент происшествия находился вне службы.

"Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается", – сообщили в полиции.

Ранее в Усть-Каменогорске трагедией закончился инцидент в одной из многоэтажек: 61-летний мужчина погиб после падения с девятого этажа.