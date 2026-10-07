Сразу пять машин сгорели в Астане: появились трагические подробности

В Астане 6 октября 2026 года на парковке сгорели пять машин. Оказалось, что в пожаре серьезно пострадал автовладелец, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказала сестра пострадавшего Айгерим.

"В этой трагедии тяжело пострадал мой братишка. Сейчас он находится в реанимации ожогового центра в тяжелейшем состоянии, с 50% ожогов тела (лицо, голова, руки, ноги, спина)", – написала она 7 октября в Threads.

По ее словам, пожар начался с чужой машины, стоящей рядом. Огонь быстро перекинулся на первую машину ее брата – Hyundai Elantra.

"Выбежав на улицу, он понял, что Elantra спасти уже невозможно, она вся была в огне. Но рядом стояла его вторая машина – Lada Priora, которая на тот момент еще не горела. Попытавшись отогнать Priora из опасной зоны, из-за плотного дыма и пламени он не заметил другой автомобиль. Врезавшись в него, он оказался в самом эпицентре огня и был вынужден выбегать прямо сквозь пламя... На нем полностью сгорели одежда и обувь", – рассказала девушка.

Семья пострадавшего уверена, что в произошедшем имеются виновные, и не хотят, чтобы все списали на случайность.

"Мы понимаем, что виновная сторона может попытаться затянуть процесс или уйти от ответа. Но замять дело не получится: закон предусматривает полное возмещение ущерба – от уничтоженного имущества до расходов на лечение, реабилитацию и утраченный заработок. Все требования будут предъявлены в полном объеме через следствие и суд", – пишет Айгерим.

Они хотят, чтобы дело на контроль взяли компетентные органы и провели соответствующие экспертизы.

В Управлении общественного здравоохранения Астаны Zakon.kz сообщили, что пострадавший находится в отделении реанимации и интенсивной терапии.

"Состояние пациента тяжелое, стабильное. Пациент получает всю необходимую медицинскую помощь", – говорится в комментарии.

В пресс-службе Департамента полиции Астаны тоже прокомментировали произошедшее.

"По предварительным данным, в одном из автомобилей произошло замыкание электропроводки, вследствие чего возникло возгорание. В результате пожара полностью сгорели четыре автомобиля, еще один получил частичные повреждения. Один человек был доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причины возникновения пожара, а также размер причиненного ущерба. По результатам проверки будет дана соответствующая правовая оценка", – говорится в сообщении.

Пожар произошел около жилого комплекса в районе Сарайшык на улице А. Байтурсынова.