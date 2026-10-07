#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
453.65
509.99
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
453.65
509.99
5.31
Происшествия

Сразу пять машин сгорели в Астане: появились трагические подробности

пожар машин в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 12:42 Фото: Tiktok/daulet_zk07
В Астане 6 октября 2026 года на парковке сгорели пять машин. Оказалось, что в пожаре серьезно пострадал автовладелец, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказала сестра пострадавшего Айгерим.

"В этой трагедии тяжело пострадал мой братишка. Сейчас он находится в реанимации ожогового центра в тяжелейшем состоянии, с 50% ожогов тела (лицо, голова, руки, ноги, спина)", – написала она 7 октября в Threads.

По ее словам, пожар начался с чужой машины, стоящей рядом. Огонь быстро перекинулся на первую машину ее брата – Hyundai Elantra.

"Выбежав на улицу, он понял, что Elantra спасти уже невозможно, она вся была в огне. Но рядом стояла его вторая машина – Lada Priora, которая на тот момент еще не горела. Попытавшись отогнать Priora из опасной зоны, из-за плотного дыма и пламени он не заметил другой автомобиль. Врезавшись в него, он оказался в самом эпицентре огня и был вынужден выбегать прямо сквозь пламя... На нем полностью сгорели одежда и обувь", – рассказала девушка.
@daulet_zk07 Еліміз бен жеріміз тыныш, айналайын қазақ халқымыз әрқашан аман болсын!🇰🇿 #астана #казахстан #рекомендации #astana ♬ Steel Plaza Charge – Juniper Clark

Семья пострадавшего уверена, что в произошедшем имеются виновные, и не хотят, чтобы все списали на случайность.

"Мы понимаем, что виновная сторона может попытаться затянуть процесс или уйти от ответа. Но замять дело не получится: закон предусматривает полное возмещение ущерба – от уничтоженного имущества до расходов на лечение, реабилитацию и утраченный заработок. Все требования будут предъявлены в полном объеме через следствие и суд", – пишет Айгерим.

Они хотят, чтобы дело на контроль взяли компетентные органы и провели соответствующие экспертизы.

В Управлении общественного здравоохранения Астаны Zakon.kz сообщили, что пострадавший находится в отделении реанимации и интенсивной терапии.

"Состояние пациента тяжелое, стабильное. Пациент получает всю необходимую медицинскую помощь", – говорится в комментарии.

В пресс-службе Департамента полиции Астаны тоже прокомментировали произошедшее.

"По предварительным данным, в одном из автомобилей произошло замыкание электропроводки, вследствие чего возникло возгорание. В результате пожара полностью сгорели четыре автомобиля, еще один получил частичные повреждения. Один человек был доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причины возникновения пожара, а также размер причиненного ущерба. По результатам проверки будет дана соответствующая правовая оценка", – говорится в сообщении.

Пожар произошел около жилого комплекса в районе Сарайшык на улице А. Байтурсынова.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
Читайте также
НПЗ, нефтеперерабатывающий завод, переработка сырой нефти, нефть
13:27, Сегодня
В АНПЗ ответили на информацию о нарушениях экологических требований
Сгоревшее авто, машина, колесо
08:42, 06 октября 2026
Сразу пять автомобилей сгорели в Астане
ДТП полиция пожар
08:55, 22 июня 2026
Пять погибших и сгоревшие машины: подробности жуткого ДТП под Астаной
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Roysni.fo прокомментировал ничью Фарерских островов с Казахстаном в Лиге наций
13:54, Сегодня
Roysni.fo прокомментировал ничью Фарерских островов с Казахстаном в Лиге наций
Кори Гауфф бежит в сетке
13:37, Сегодня
Джессика Пегула и Кори Гауфф отобрались на Итоговый турнир WTA
Сборная Казахстана по пара волейболу
13:26, Сегодня
150 спортсменов представят Казахстан на V Азиатских Пара играх
Шавкат Рахмонов
13:10, Сегодня
"Номад" готов: Шавкат Рахмонов принял вызов Майкла Моралеса
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: