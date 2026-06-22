Пять погибших и сгоревшие машины: подробности жуткого ДТП под Астаной

Страшная авария унесла жизни пяти человек на трассе в Акмолинской области. В минувшее воскресенье, 21 июня, на автодороге Астана – Коргалжын столкнулись сразу три автомобиля, два из которых полностью сгорели, передает Zakon.kz.

Сообщения о трагическом инциденте изначально появились в социальных сетях, после чего информацию официально подтвердили в правоохранительных органах региона.

В Департаменте полиции Акмолинской области озвучили первые подробности жуткого столкновения, в котором сошлись три иномарки – Kia, Toyota Fortuner и Toyota Land Cruiser. Удар был такой силы, что японские внедорожники мгновенно вспыхнули.

"По предварительным данным, в результате ДТП погибли пять человек, еще пять получили различные травмы и были доставлены в медицинские учреждения", – сообщили в ведомстве.

В полиции уточнили, что в настоящее время по факту происшествия проводится досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции и пять арестованных, которых везли на судебное заседание, попали в дорожно-транспортное происшествие в центре Костаная.