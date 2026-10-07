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Происшествия

"Била и причиняла страдания": дело об истязании девочки передали из России в Казахстан

Ребенок у окна, дети у окна, окно, падение из окна, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 18:55 Фото: unsplash
Дело в отношении жительницы Байконура, обвиняемой в систематическом истязании несовершеннолетней, передали из России правоохранительным органам Казахстана. Об этом 7 октября 2026 года рассказали в прокуратуре комплекса "Байконур", сообщает Zakon.kz.

По версии следствия, с 2023 по июнь 2026 года женщина систематически применяла насилие к ребенку. Она регулярно наносила несовершеннолетней побои и совершала другие насильственные действия, причинявшие ей физическую боль и психические страдания.

Сама фигурантка свою вину в совершенном преступлении не признает.

"В связи с тем, что привлекаемая к уголовной ответственности женщина является гражданкой Республики Казахстан, уголовное дело в отношении нее передано казахстанским правоохранительным органам", – говорится в сообщении.

В надзорном органе напомнили, что по Уголовному кодексу Республики Казахстан за истязание несовершеннолетнего предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.

Ранее стали известны новые детали расследования дела о сексуальном насилии над девятилетним ребенком в Алматы. Подозреваемого в преступлении задержали полицейские.

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Канат Болысбек
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