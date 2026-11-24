В Байконыре ссора в кафе обернулась уголовным делом после того, как один из посетителей ударил другого тарелкой по голове. Расследование инцидента передали казахстанским правоохранительным органам, сообщает Zakon.kz.

Об этом 24 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе прокуратуры комплекса "Байконур". Инцидент произошел 27 сентября 2026 года в одном из местных заведений.

По данным следствия, пьяный мужчина поссорился с другим посетителем, схватил со стола тарелку и ударил ею оппонента по голове.

В результате потерпевший получил легкий вред здоровью. В отношении нападавшего, который является гражданином Казахстана, возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ – "Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия".

Прокуратура комплекса уже направила материалы дела в прокуратуру города Байконыр Республики Казахстан для дальнейшего расследования.

По казахстанскому законодательству максимальное наказание за подобное правонарушение составляет до 15 суток ареста.

Между тем в Актау праздничное застолье в одном из ресторанов обернулось потасовкой и выездом полиции. По итогам инцидента шестерых подозреваемых отправили в изолятор временного содержания.