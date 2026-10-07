Кроссовер снес людей на тротуаре и протаранил машины в Алматинской области: момент попал на видео

Жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло в Алматинской области – водитель кроссовера устроил последовательное столкновение с машинами и сбил пешеходов на тротуаре, сообщает Zakon.kz.

Момент аварии попал на запись видеорегистратора другого автомобиля. На опубликованных кадрах видно, как кроссовер сначала врезается в авто, двигавшееся задним ходом.

После этого неуправляемая машина вылетает на тротуар, где сбивает людей, часть из которых передвигалась на велосипедах. Завершилась серия таранных ударов столкновением с автомобилем, стоявшим в дорожном заторе.

Детали происшествия корреспонденту Zakon.kz раскрыли в пресс-службе Департамента полиции региона.

"Сотрудниками полиции по данному факту возбуждено уголовное дело. В рамках расследования проведены необходимые первоначальные процессуальные мероприятия. Водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания", – прокомментировали в ДП Алматинской области 7 октября 2026 года.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время проводится досудебное расследование. Правоохранители принимают все необходимые меры для полного, всестороннего и объективного установления всех обстоятельств произошедшего ДТП, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что королева красоты из Бразилии погибла в страшном ДТП, врезавшись в дерево.