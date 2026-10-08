Мужчина оказался зажат в кабине КамАЗа в результате аварии в Павлодаре

В Павлодаре спасатели помогли мужчине, пострадавшему в ДТП. Заявление об аварии на улице Дерова поступило на пульт оператора службы 112, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, в результате аварии пострадавший оказался зажат в кабине грузового автомобиля КамАЗ.

На место происшествия прибыли спасатели ДЧС Павлодарской области. С помощью специального аварийно-спасательного оборудования они деблокировали пострадавшего из поврежденной кабины и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей мужчине была своевременно оказана необходимая помощь.

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