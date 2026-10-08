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Происшествия

Мужчина оказался зажат в кабине КамАЗа в результате аварии в Павлодаре

Мужчина оказался зажат в кабине КАМАЗа в результате аварии в Павлодаре, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 18:18 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Павлодаре спасатели помогли мужчине, пострадавшему в ДТП. Заявление об аварии на улице Дерова поступило на пульт оператора службы 112, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, в результате аварии пострадавший оказался зажат в кабине грузового автомобиля КамАЗ.

На место происшествия прибыли спасатели ДЧС Павлодарской области. С помощью специального аварийно-спасательного оборудования они деблокировали пострадавшего из поврежденной кабины и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей мужчине была своевременно оказана необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что на Северном кольце в Алматы в районе Центрального вещевого рынка произошло столкновение Toyota Land Cruiser Prado и трицикла.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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