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Происшествия

Вахтовый автобус сбил насмерть рабочего на западе Казахстана

Сбитый пешеход, сбитый человек, наезд на пешехода, наезд на человека, смертельное ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 02:46 Фото: Zakon.kz
На автотрассе Актау – Каламкас произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в котором погиб вахтовик, сообщает Zakon.kz.

По данным Lada.kz, авария произошла днем 6 ноября 2026 года. По предварительным данным, вахтовый автобус марки Daewoo (направлялся в сторону месторождения Каражанбас) сбил работника АО "Мангистаумунайгаз", который переходил автодорогу.

В АО "Мангистаумунайгаз" факт происшествия подтвердили, сообщив, что в результате наезда погиб их сотрудник. А в Департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Автобус водворен на специализированную стоянку.

"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Департамент полиции призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать ПДД", – сказано в сообщении.

Ранее, 2 ноября 2026 года, в Мангистауской области на железнодорожном переезде Актауского морского порта произошло столкновение грузового автомобиля "МАЗ" и тепловоза.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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