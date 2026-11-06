Вахтовый автобус сбил насмерть рабочего на западе Казахстана

На автотрассе Актау – Каламкас произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в котором погиб вахтовик, сообщает Zakon.kz.

По данным Lada.kz, авария произошла днем 6 ноября 2026 года. По предварительным данным, вахтовый автобус марки Daewoo (направлялся в сторону месторождения Каражанбас) сбил работника АО "Мангистаумунайгаз", который переходил автодорогу.

В АО "Мангистаумунайгаз" факт происшествия подтвердили, сообщив, что в результате наезда погиб их сотрудник. А в Департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Автобус водворен на специализированную стоянку.

"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Департамент полиции призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать ПДД", – сказано в сообщении.

Ранее, 2 ноября 2026 года, в Мангистауской области на железнодорожном переезде Актауского морского порта произошло столкновение грузового автомобиля "МАЗ" и тепловоза.