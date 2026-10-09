Молодой казахстанец лишился ноги, попав под поезд: врачи сообщили трагическую новость

В Павлодаре скончался 22-летний молодой человек, попавший под поезд на железнодорожном вокзале. Врачи несколько дней боролись за жизнь пациента, но полученные травмы оказались смертельными, сообщает Zakon.kz.

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"Поезд отрезал человеку ногу 30 сентября на территории жд вокзала в г. Павлодар", – написал автор публикации.

Позже происшествие прокомментировали в Департаменте полиции на транспорте. В ведомстве сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит", – сообщили 9 октября 2026 года в пресс-службе ДП на транспорте в ответ на запрос корреспондента Zakon.kz.

По информации телеканала "Ирбис ТВ", 22-летнего мужчину доставили в Павлодарскую областную больницу имени Г. Султанова в крайне тяжелом состоянии. Медики диагностировали у него множественные травмы и травматическую ампутацию левой ноги.

"Пациенту было проведено экстренное оперативное вмешательство. В дальнейшем проводились повторные операции, интенсивная терапия и реанимационные мероприятия. Несмотря на усилия врачей, вследствие тяжести полученных травм 8 октября 2026 года была констатирована смерть пациента", – сообщили на Павлодарской областной станции скорой медицинской помощи.

Еще одно происшествие на железной дороге произошло 13 августа 2026 года: на западе страны поезд насмерть сбил мужчину. После наезда состав был вынужден остановиться, а движение поездов на данном участке временно перекрыли.