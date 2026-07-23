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События

Молодой казахстанец пережил ампутацию обеих ног и руки

Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация, врач, доктор, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 23:56 Фото: Zakon.kz
Врачи Восточно-Казахстанской области спасли 22-летнего парня с тяжелейшими травмами и ампутациями. За жизнь пациента, находившегося в критическом состоянии, несколько дней боролась команда медиков, передает Zakon.kz.

Об этом 23 июля 2026 года сообщили в областном специализированном медицинском центре. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение бригадой скорой помощи в крайне тяжелом состоянии.

Из-за политравмы и сильной кровопотери у молодого человека развился шок четвертой степени.

"При поступлении его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Отмечались выраженная артериальная гипотония, нарушение сознания, признаки травматического и геморрагического шока. По результатам обследования диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, травматическая ампутация одной верхней и двух нижних конечностей, переломы ребер и вывих тазобедренного сустава", – рассказали в клинике.

Медики немедленно приступили к спасению жизни пациента, задействовав современную тактику поэтапного хирургического лечения травм, осложненных массивной кровопотерей и шоковым состоянием.

"Лечение проводилось в соответствии с современной стратегией помощи при сочетанной травме. Были выполнены все необходимые хирургические вмешательства и проводилась интенсивная терапия: искусственная вентиляция легких, инфузионно-трансфузионная поддержка, антибактериальная терапия и комплекс мероприятий по поддержанию жизненно важных функций организма", – отметили специалисты.

Борьба за жизнь молодого человека увенчалась успехом – врачам удалось полностью стабилизировать его показатели и избежать летального исхода.

Ранее сообщалось, что казахстанские врачи сотворили чудо и спасли ребенка от страшной ампутации.

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Канат Болысбек
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