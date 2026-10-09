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Происшествия

Молодая казахстанка села за руль "в особом состоянии" и лишилась прав на 7 лет

Водитель, водители, машина, машины, автомобиль, автомобили, руль, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2026 01:10 Фото: pexels
В Семее 24-летняя девушка села за руль в нетрезвом виде и лишилась водительских прав на семь лет. Об этом 9 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции области Абай, сообщает Zakon.kz.

Автоледи на Chevrolet Onix сотрудники полиции остановили во время патрулирования на проспекте Шакарима.

Поведение горожанки вызвало у правоохранителей подозрения, после чего ее направили на медицинское освидетельствование.

Экспертиза подтвердила, что девушка находилась за рулем в состоянии легкого алкогольного опьянения.

"По решению суда женщина лишена права управления транспортными средствами сроком на 7 лет. Административный арест не применен в связи с наличием несовершеннолетнего ребенка", – говорится в сообщении ДП.

Ранее врачи выявили у казахстанца то, что поставило крест на вождении.

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Канат Болысбек
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