Молодая казахстанка села за руль "в особом состоянии" и лишилась прав на 7 лет

В Семее 24-летняя девушка села за руль в нетрезвом виде и лишилась водительских прав на семь лет. Об этом 9 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции области Абай, сообщает Zakon.kz.

Автоледи на Chevrolet Onix сотрудники полиции остановили во время патрулирования на проспекте Шакарима.

Поведение горожанки вызвало у правоохранителей подозрения, после чего ее направили на медицинское освидетельствование.

Экспертиза подтвердила, что девушка находилась за рулем в состоянии легкого алкогольного опьянения.

"По решению суда женщина лишена права управления транспортными средствами сроком на 7 лет. Административный арест не применен в связи с наличием несовершеннолетнего ребенка", – говорится в сообщении ДП.

Ранее врачи выявили у казахстанца то, что поставило крест на вождении.