Казахстанка едва не сорвалась с высоты 12-го этажа на глазах у очевидцев

В Астане сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Департамента полиции предотвратил возможную трагедию и спас девушку от падения с высоты 12-го этажа, сообщает Zakon.kz.

Об этом 26 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции столицы. По данным ведомства, инцидент произошел в обеденное время, когда старший лейтенант полиции Еламан Тишпаев приехал домой.

Собираясь на очередную тренировку, офицер обратил внимание на суету во дворе. Возле дома собралась толпа людей.

Очевидцы взволнованно указывали на верхние этажи здания, где на внешней стороне балкона находился человек.

"Оценив ситуацию, сотрудник СОБР осторожно приблизился к девушке со спины. Выбрав подходящий момент, он схватил ее и оттащил от края балкона, тем самым предотвратив возможное падение. После этого полицейский оставался рядом до прибытия экстренных служб и передал девушку медицинским работникам", – говорится в сообщении ДП.

Реакция и профессионализм полицейского в неслужебное время спасли человеку жизнь.

Ранее сообщалось, что кошку с котятами вызволили из ловушки на остановке в Астане.