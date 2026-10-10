Пострадавшего в ДТП мужчину доставили вертолетом из Жетысая в Шымкент
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Для эвакуации мужчины, пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии, задействовали вертолет МЧС Казахстана. Пациента доставили из Жетысая в Шымкент, где он сможет получить необходимую помощь, сообщает Zakon.kz.
Для транспортировки использовали воздушное судно АО "Казавиаспас". Вместе с экипажем на борту находились медицинские специалисты, сопровождавшие мужчину во время перелета.
"Авиаперевозка позволила оперативно доставить пострадавшего в Шымкент для дальнейшего лечения", – сообщили в пресс-службе МЧС.
Ранее сообщалось, что вертолет МЧС экстренно доставил пациента из Баянаула в Павлодар.
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