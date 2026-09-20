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События

Вертолет МЧС экстренно доставил пациента из Баянаула в Павлодар

вертолет, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2026 16:24 Фото: скриншот видео
Вертолет МЧС экстренно доставил мужчину из Баянаула в Павлодар для оказания медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС 20 сентября 2026 года, пилоты АО "Казавиаспас" совместно с врачами санитарной авиации транспортировали пациента 1955 года рождения. Мужчину благополучно доставили в областной центр и передали медицинским специалистам.

В ведомстве отметили, что авиация МЧС круглосуточно готова к выполнению задач по спасению людей и оказанию экстренной помощи.

Рано утром 20 сентября в Алматы произошел пожар в девятиэтажном жилом доме. Сотрудники МЧС спасли 26 человек.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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