Вертолет МЧС экстренно доставил пациента из Баянаула в Павлодар

Вертолет МЧС экстренно доставил мужчину из Баянаула в Павлодар для оказания медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС 20 сентября 2026 года, пилоты АО "Казавиаспас" совместно с врачами санитарной авиации транспортировали пациента 1955 года рождения. Мужчину благополучно доставили в областной центр и передали медицинским специалистам.

В ведомстве отметили, что авиация МЧС круглосуточно готова к выполнению задач по спасению людей и оказанию экстренной помощи.

Рано утром 20 сентября в Алматы произошел пожар в девятиэтажном жилом доме. Сотрудники МЧС спасли 26 человек.

