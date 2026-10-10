Пылающие обломки авто: пять человек чудом выжили в страшном ДТП на севере Казахстана
Жуткие последствия аварии сняли на видео проезжавшие мимо очевидцы. На опубликованных кадрах видно, что от транспортных средств практически ничего не осталось.
"Что-то жесткое случилось. Страшное ДТП произошло. Сгорели две машины", – комментирует происходящее шокированный автор ролика.
Обстоятельства инцидента прояснили в Департаменте полиции Акмолинской области. Как сообщили корреспонденту Zakon.kz 10 октября 2026 года в ведомстве, на трассе не поделили дорогу автомобили марки Ford и Audi.
"По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 5 человек. В настоящее время на месте находятся сотрудники полиции и специальные службы", – рассказали в полиции.
Ранее в Костанайской области легковой автомобиль попал под грузовой поезд на железнодорожном переезде.