Пылающие обломки авто: пять человек чудом выжили в страшном ДТП на севере Казахстана

Огненное ЧП на трассе в Акмолинской области едва не закончилось трагедией. На автодороге Щучинск – Николаевка лоб в лоб столкнулись две иномарки, после чего автомобили мгновенно вспыхнули и выгорели дотла, сообщает Zakon.kz.

Жуткие последствия аварии сняли на видео проезжавшие мимо очевидцы. На опубликованных кадрах видно, что от транспортных средств практически ничего не осталось.

"Что-то жесткое случилось. Страшное ДТП произошло. Сгорели две машины", – комментирует происходящее шокированный автор ролика.

Обстоятельства инцидента прояснили в Департаменте полиции Акмолинской области. Как сообщили корреспонденту Zakon.kz 10 октября 2026 года в ведомстве, на трассе не поделили дорогу автомобили марки Ford и Audi.

"По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 5 человек. В настоящее время на месте находятся сотрудники полиции и специальные службы", – рассказали в полиции.

Ранее в Костанайской области легковой автомобиль попал под грузовой поезд на железнодорожном переезде.