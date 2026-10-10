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Происшествия

ЧП во время занятий: казахстанка выпрыгнула из окна на глазах у одногруппников

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2026 23:34 Фото: Zakon.kz
В Павлодарской области выясняют обстоятельства жуткого инцидента, произошедшего в одном из учебных заведений региона. Студентка Павлодарского колледжа сферы обслуживания совершила попытку самоубийства прямо во время занятий, сообщает Zakon.kz.

Информация о происшествии появилась в социальных сетях и Telegram-каналах. В публикациях отмечалось, что девушка выпрыгнула из окна третьего этажа здания колледжа на глазах у очевидцев.

Пострадавшую с различными травмами экстренно госпитализировали в больницу. Детали случившегося прокомментировали в правоохранительных органах региона.

Как сообщили корреспонденту Zakon.kz 10 октября 2026 года в Департаменте полиции Павлодарской области, по данному факту уже начато официальное разбирательство.

"По факту попытки суицида 18-летней студентки одного из колледжей города Павлодара полицией проводится досудебное расследование. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования", – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области 38-летняя женщина, работавшая терапевтом в местной районной больнице, покончила с собой после визита на допрос в ДЭР.

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Канат Болысбек
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