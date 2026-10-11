Ссора с бывшей женой закончилась арестом в Костанайской области

В селе Мичуринское Костанайского района мужчину привлекли к административной ответственности после конфликта с бывшей супругой, сообщает Zakon.kz.

9 октября участковый инспектор полиции прибыл на вызов о семейном конфликте. На месте мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, отказался выполнять законные требования полицейского.

В отношении нарушителя составили административный протокол. По решению суда мужчину арестовали и поместили в специальный приемник для административно арестованных.

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