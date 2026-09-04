Провокация на камеру закончилась арестом: что произошло в Алматы

В Алматы мужчину привлекли к административной ответственности за неповиновение законному требованию сотрудников полиции. Видео его поведения накануне появилось в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, как мужчина вмешивается в действия полицейских, игнорирует их требования и препятствует выполнению ими служебных обязанностей.

Личность нарушителя установили, после чего его доставили в Управление полиции Алмалинского района.

За неповиновение законному требованию сотрудника полиции мужчина привлечен к административной ответственности. Суд назначил ему трое суток административного ареста.

В полиции отметили, что вмешательство в работу сотрудников при исполнении и воспрепятствование их законным действиям влекут правовую ответственность.

Ранее сообщалось, что казахстанец решился на дерзкий шаг, но просчитался и попался полиции.