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Происшествия

Провокация на камеру закончилась арестом: что произошло в Алматы

Провокация на камеру закончилась арестом: что произошло в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 20:39 Фото: Zakon.kz
В Алматы мужчину привлекли к административной ответственности за неповиновение законному требованию сотрудников полиции. Видео его поведения накануне появилось в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, как мужчина вмешивается в действия полицейских, игнорирует их требования и препятствует выполнению ими служебных обязанностей.

Личность нарушителя установили, после чего его доставили в Управление полиции Алмалинского района.

За неповиновение законному требованию сотрудника полиции мужчина привлечен к административной ответственности. Суд назначил ему трое суток административного ареста.

В полиции отметили, что вмешательство в работу сотрудников при исполнении и воспрепятствование их законным действиям влекут правовую ответственность.

Ранее сообщалось, что казахстанец решился на дерзкий шаг, но просчитался и попался полиции.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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