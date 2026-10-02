"Он гнался за мной с камнем": в Алматы женщина попросила найти угрожавшего ей мужчину

Жительница Алматы заявила об угрозах со стороны незнакомого мужчины и попросила помощи. В пресс-службе городского Департамента полиции (ДП) рассказали, что разыскивают нападавшего, сообщает Zakon.kz.

О произошедшем казахстанка рассказала в социальных сетях 1 октября 2026 года, опубликовав видео с камер наблюдения.

Автор сама призналась, что вступила в конфликт с пьяным парнем.

"После этого он гнался за мной с камнем, кидался всем, что попадалось под руку, и угрожал, что приедет за мной. Остальные двое мужчин и девушка просто стояли и смотрели. Они даже не пытались его остановить. Он был в состоянии сильного опьянения и вел себя крайне агрессивно. Я очень испугалась за свою жизнь. К счастью, один мужчина вмешался и помог мне. На камерах лицо нападавшего видно не очень хорошо. Очень прошу жителей Алматы помочь установить его личность. Мне действительно страшно, потому что он угрожал, что приедет за мной", – рассказала пострадавшая.

На запрос корреспондента Zakon.kz в пресс-службе ДП уточнили, что полиция Ауэзовского района начала досудебное расследование после появления видео с применением физической силы к женщине.

"Личность женщины установлена, в настоящее время она находится в полиции и дает показания. Ранее с заявлением по данному факту в полицию она не обращалась. В настоящее время устанавливается местонахождение мужчины, зафиксированного на видеозаписи". Пресс-служба ДП Алматы

Также отмечено, что по результатам расследования действиям мужчины дадут правовую оценку, после чего будет принято решение в соответствии с законом.

Ранее в Алматы случилась неприятная история: женщина обвинила в истязании собственного сына.