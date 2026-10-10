14-летнего казахстанца нашли спящим в подъезде: чиновники приехали к его семье

В Актау в социальных сетях распространилась фотография ребенка, который, по словам автора публикации, спал в подъезде жилого дома. Руководитель управления по защите прав детей Мангистауской области Несибели Куатова прокомментировала ситуацию, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 10 октября 2026 года издание Lada.kz, по предварительным данным ведомства, вечером 8 октября школьник вышел во двор поиграть. Около 22:30 мать видела его у дома, однако позже домой мальчик так и не вернулся.

Как рассказали родители чиновникам, ребенок ждал друга в подъезде и в какой-то момент заснул на лестничной площадке второго этажа. Проходившая мимо женщина заметила спящего 14-летнего подростка и накрыла его одеялом.

В управлении уточнили, что несовершеннолетний состоит на диспансерном учете у невролога с диагнозом "эпилепсия". В этой связи ведомство пообещало взять семью на контроль и обеспечить мальчику полный комплекс психологической помощи.

Утром 10 октября представитель управления по защите прав детей совместно со специалистами Центра психологической поддержки прибыли по месту жительства семьи, чтобы оценить обстановку и провести консультацию.

"Мать отсутствует, специалисты ожидают ее возвращения. Дети находятся дома, дверь заперта снаружи. Обстоятельства выясняются. Дополнительная информация будет предоставлена после уточнения ситуации", – заверили в ведомстве.

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