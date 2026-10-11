#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
453.93
508.72
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
453.93
508.72
5.35
Происшествия

Пожар в жилом комплексе Астаны: спасены три человека, включая ребенка

пожар в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2026 17:53 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Астане пожарные потушили возгорание в 12-этажном жилом комплексе в районе Сарайшык на улице А-52, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, огонь возник в кабельной шахте и распространился с первого по девятый этажи. Спасатели эвакуировали и вывели по лестничному маршу трех человек, в том числе ребенка.

Пожар ликвидировали на площади 27 погонных метров. Распространение огня удалось предотвратить.

Во время инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что огонь охватил кровлю жилого дома в Усть-Каменогорске.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
пожар в Алматы
23:09, 04 февраля 2025
Пожар вспыхнул в 14-этажном жилом доме в Астане
Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарный кран, тушение пожара
14:46, 06 сентября 2026
Огонь с первого по седьмой этаж охватил строящуюся высотку в Астане
пожар в Астане
13:37, 03 июля 2026
СПА-салон вспыхнул в жилом доме в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Роберт Мшвидобадзе прокомментировал выступление сборной Казахстана на ЧМ по дзюдо
18:39, Сегодня
Тренер сборной Казахстана по дзюдо Мшвидобадзе подвёл итоги выступления на ЧМ в Баку
Александр Бублик на &quot;Мастерсе&quot; в Шанхае
18:01, Сегодня
Александр Бублик вышел в четвёртый круг "Мастерса" в Шанхае
"Каспий" и "Алтай" сыграли вничью
17:57, Сегодня
"Каспий" обыграл "Алтай" в матче КПЛ
Мария Севостьянова заняла третье место на Гран-при в Париже
17:25, Сегодня
Казахстанка Мария Севостьянова стала бронзовым призёром Гран-при по таеквондо в Париже
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: