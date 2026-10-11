Пожар в жилом комплексе Астаны: спасены три человека, включая ребенка

В Астане пожарные потушили возгорание в 12-этажном жилом комплексе в районе Сарайшык на улице А-52, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, огонь возник в кабельной шахте и распространился с первого по девятый этажи. Спасатели эвакуировали и вывели по лестничному маршу трех человек, в том числе ребенка.

Пожар ликвидировали на площади 27 погонных метров. Распространение огня удалось предотвратить.

Во время инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что огонь охватил кровлю жилого дома в Усть-Каменогорске.