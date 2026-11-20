Крупный пожар произошел на территории университета в центре Алматы
Фото: Zakon.kz
Утром 20 ноября 2026 года в Медеуском районе Алматы произошел крупный пожар, сообщает Zakon.kz.
В соцсетях появилось видео с большим скоплением машин экстренных служб на улице Сатпаева.
"Утром, примерно около 5, очень сильно пахло пожаром и примерно в том месте (Назарбаева – Сатпаева), небо было розовым, потом проехало несколько экипажей полиции, 3 больших пожарных и 2 маленькие машины снизу по Достык, повернули на запад по Сатпаева, 2 больших пожарки и одна маленькая сверху по Достык, и повернули туда же. Так что скорее всего что-то горело. К 7 часам запаха гари уже не было", – говорится в комментарии местного жителя.
В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) подтвердили, что в том районе действительно произошел пожар. Вызов поступил в 05:46.
"Сегодня рано утром в Медеуском районе Алматы подразделения ДЧС незамедлительно прибыли на место вызова и приступили к тушению пожара в четырехэтажном здании, расположенном по проспекту Абая, 8 г. Возгорание произошло на втором этаже на площади 126 кв. м. Силами ДЧС эвакуированы два человека. Жертв и пострадавших нет. Пожар полностью ликвидировали", – говорится в сообщении.
Судя по картам, пожар произошел на территории Казахского национального аграрного исследовательского университета, в одном из корпусов.
15 ноября в Алматы сгорел легкоатлетический манеж Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 2 (СДЮШОР).
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