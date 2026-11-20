Утром 20 ноября 2026 года в Медеуском районе Алматы произошел крупный пожар, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях появилось видео с большим скоплением машин экстренных служб на улице Сатпаева.

"Утром, примерно около 5, очень сильно пахло пожаром и примерно в том месте (Назарбаева – Сатпаева), небо было розовым, потом проехало несколько экипажей полиции, 3 больших пожарных и 2 маленькие машины снизу по Достык, повернули на запад по Сатпаева, 2 больших пожарки и одна маленькая сверху по Достык, и повернули туда же. Так что скорее всего что-то горело. К 7 часам запаха гари уже не было", – говорится в комментарии местного жителя.

В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) подтвердили, что в том районе действительно произошел пожар. Вызов поступил в 05:46.

"Сегодня рано утром в Медеуском районе Алматы подразделения ДЧС незамедлительно прибыли на место вызова и приступили к тушению пожара в четырехэтажном здании, расположенном по проспекту Абая, 8 г. Возгорание произошло на втором этаже на площади 126 кв. м. Силами ДЧС эвакуированы два человека. Жертв и пострадавших нет. Пожар полностью ликвидировали", – говорится в сообщении.

Судя по картам, пожар произошел на территории Казахского национального аграрного исследовательского университета, в одном из корпусов.

15 ноября в Алматы сгорел легкоатлетический манеж Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 2 (СДЮШОР).