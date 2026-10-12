Работника макаронной фабрики в Петропавловске затянуло в тестомес: мужчина погиб
ЧП на предприятии случилось во время ночной смены. Производственный процесс на макаронной фабрике длится круглосуточно. В злополучную ночь 35-летний прессовщик очищал тестосмеситель. Агрегат внезапно включился и начал вращать лопасти. Трагедия произошла прямо на глазах его коллеги.
"12 октября 2026 года, около трех часов ночи, во время производства работ по изготовлению макаронных изделий произошел смертельный несчастный случай с прессовщиком макаронной фабрики. Данный несчастный случай произошел во время очистки тестосмесительного аппарата от остатков теста. Во время выполнения работ по очистке данного агрегата произошло включение лопастей, в результате чего пострадавшего затянуло внутрь данного аппарата". Азат Кушербаев, заместитель руководителя Департамента госинспекции труда МТСЗН РК по СКО
Детали произошедшего предстоит выяснить. Почему агрегат включился в злополучный момент – главный вопрос. Создана комиссия по расследованию данного несчастного случая.
"В данную комиссию включены государственные инспекторы труда, представители от работодателя и от работников. Комиссии предстоит установить, по какой причине произошел несчастный случай, кто в этом виноват, входила ли очистка тестосмесителя в трудовые обязанности пострадавшего, были ли соблюдены правила техники безопасности".Азат Кушербаев
Ответить на все эти вопросы инспекторы труда надеются в течение месяца. Полицией возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего смерть человека.
"По предварительным данным, произошел несчастный случай. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего".Адемау Мендыбаева, пресс-секретарь ДП СКО
Макаронная фабрика, на которой произошло ЧП, является одним из крупнейших предприятий Петропавловска. На производстве работают около 200 сотрудников. Производственный процесс осуществляется круглосуточно.