Работника макаронной фабрики в Петропавловске затянуло в тестомес: мужчина погиб

На макаронной фабрике в Петропавловске погиб 35-летний работник. Во время очистки тестосмесителя внезапно включились лопасти, которые затянули мужчину внутрь оборудования. По факту трагедии возбуждено уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

ЧП на предприятии случилось во время ночной смены. Производственный процесс на макаронной фабрике длится круглосуточно. В злополучную ночь 35-летний прессовщик очищал тестосмеситель. Агрегат внезапно включился и начал вращать лопасти. Трагедия произошла прямо на глазах его коллеги.

"12 октября 2026 года, около трех часов ночи, во время производства работ по изготовлению макаронных изделий произошел смертельный несчастный случай с прессовщиком макаронной фабрики. Данный несчастный случай произошел во время очистки тестосмесительного аппарата от остатков теста. Во время выполнения работ по очистке данного агрегата произошло включение лопастей, в результате чего пострадавшего затянуло внутрь данного аппарата". Азат Кушербаев, заместитель руководителя Департамента госинспекции труда МТСЗН РК по СКО

Детали произошедшего предстоит выяснить. Почему агрегат включился в злополучный момент – главный вопрос. Создана комиссия по расследованию данного несчастного случая.

"В данную комиссию включены государственные инспекторы труда, представители от работодателя и от работников. Комиссии предстоит установить, по какой причине произошел несчастный случай, кто в этом виноват, входила ли очистка тестосмесителя в трудовые обязанности пострадавшего, были ли соблюдены правила техники безопасности". Азат Кушербаев

Ответить на все эти вопросы инспекторы труда надеются в течение месяца. Полицией возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего смерть человека.

"По предварительным данным, произошел несчастный случай. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего". Адемау Мендыбаева, пресс-секретарь ДП СКО

Макаронная фабрика, на которой произошло ЧП, является одним из крупнейших предприятий Петропавловска. На производстве работают около 200 сотрудников. Производственный процесс осуществляется круглосуточно.