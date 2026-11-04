Мужчина погиб при загадочных обстоятельствах на севере Казахстана: полиция выясняет детали

В Северо-Казахстанской области расследуют уголовное дело после гибели 40-летнего мужчины. Трагедия произошла в Тайыншинском районе, сообщает Zakon.kz.

О трагедии стало известно из публикаций в социальных сетях. Прибывшие на вызов медики скорой помощи не смогли спасти мужчину и лишь констатировали его смерть. По предварительным данным, сельчанин свел счеты с жизнью.

Инцидент прокомментировали в Департаменте полиции Северо-Казахстанской области. Там сообщили о начале досудебного расследования.

"Полицией начато досудебное расследование по факту доведения до самоубийства 40-летнего жителя Тайыншинского района. В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие случившемуся", – рассказали 4 ноября 2026 года в ДП Zakon.kz.

В ведомстве добавили, что по результатам расследования будет принято процессуальное решение.

Днем ранее в СМИ появилась информация о том, что в районе имени Магжана Жумабаева СКО 62-летнюю сотрудницу акимата госпитализировали с признаками отравления после попытки суицида. В полиции подтвердили, что инцидент произошел 3 ноября.