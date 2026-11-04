#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+7°
$
452.91
509.43
5.53
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+7°
$
452.91
509.43
5.53
Происшествия

Мужчина погиб при загадочных обстоятельствах на севере Казахстана: полиция выясняет детали

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 21:37 Фото: unsplash
В Северо-Казахстанской области расследуют уголовное дело после гибели 40-летнего мужчины. Трагедия произошла в Тайыншинском районе, сообщает Zakon.kz.

О трагедии стало известно из публикаций в социальных сетях. Прибывшие на вызов медики скорой помощи не смогли спасти мужчину и лишь констатировали его смерть. По предварительным данным, сельчанин свел счеты с жизнью.

Инцидент прокомментировали в Департаменте полиции Северо-Казахстанской области. Там сообщили о начале досудебного расследования.

"Полицией начато досудебное расследование по факту доведения до самоубийства 40-летнего жителя Тайыншинского района. В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие случившемуся", – рассказали 4 ноября 2026 года в ДП Zakon.kz.

В ведомстве добавили, что по результатам расследования будет принято процессуальное решение.

Днем ранее в СМИ появилась информация о том, что в районе имени Магжана Жумабаева СКО 62-летнюю сотрудницу акимата госпитализировали с признаками отравления после попытки суицида. В полиции подтвердили, что инцидент произошел 3 ноября.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Шахта, шахты, шахтеры, горнодобывающая промышленность, добыча полезных ископаемых, горная порода, рудник
01:28, 11 августа 2026
Человек погиб под колесами спецтехники на востоке Казахстана: детали трагедии
Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения
08:17, 21 июля 2026
Мужчина жестоко расправился с пенсионеркой на севере Казахстана
Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения
21:14, 16 февраля 2026
Мужчина погиб от ножевого ранения в СКО
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: UFC
21:31, Сегодня
Пётр Ян рассказал о планах на следующий поединок в UFC
Фото: ФК &quot;Нови Пазар&quot;
21:01, Сегодня
Лидер европейского клуба Маринкович может продолжить карьеру в Казахстане
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
20:31, Сегодня
"С силами и эмоциями не всё так просто": Кравец - о поражении "Барыса" от "Трактора"
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
20:03, Сегодня
Появился видеообзор матча КХЛ "Трактор" - "Барыс"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: