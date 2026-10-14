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Общество

Две девочки сожгли детскую площадку в Актау: с родителей требуют миллионы

Детская площадка, качели , фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 07:05 Фото: pexels
В Актау застройщики винят двух девочек в поджоге детской площадки стоимостью почти 11 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По данным Lada.kz, днем 11 октября 2026 года в микрорайоне 32А около дома №15 загорелась детская площадка. В результате происшествия никто не пострадал, но вот игровой участок не уцелел. Всего за день удалось установить виновников произошедшего.

Застройщики в лице ТОО "Болашақ Өзен" сообщили, что стражи порядка выявили причастных к этому детей:

"Две маленькие девочки подожгли матрас, лежавший на детской площадке. Сейчас мы подготовили от юридического лица заявление в органы правопорядка о возмещении ущерба и порче имущества. Будем привлекать к ответственности родителей виновных".

При этом представители компании уверены, что резиновое покрытие детской площадки не относится к материалам, которые легко воспламеняются. Для его возгорания могло потребоваться дополнительное воздействие, например, использование горючих веществ.

По информации застройщика, в результате возгорания пострадали игровой комплекс, качели, а также само покрытие – ущерб от возгорания оценили в 4 млн 890 тыс. тенге.

В Усть-Каменогорске в студенческом общежитии вспыхнул пожар 13 октября. Администрация экстренно эвакуировала жильцов.

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Камила Салкымбаева
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