Две девочки сожгли детскую площадку в Актау: с родителей требуют миллионы

В Актау застройщики винят двух девочек в поджоге детской площадки стоимостью почти 11 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По данным Lada.kz, днем 11 октября 2026 года в микрорайоне 32А около дома №15 загорелась детская площадка. В результате происшествия никто не пострадал, но вот игровой участок не уцелел. Всего за день удалось установить виновников произошедшего.

Застройщики в лице ТОО "Болашақ Өзен" сообщили, что стражи порядка выявили причастных к этому детей:

"Две маленькие девочки подожгли матрас, лежавший на детской площадке. Сейчас мы подготовили от юридического лица заявление в органы правопорядка о возмещении ущерба и порче имущества. Будем привлекать к ответственности родителей виновных".

При этом представители компании уверены, что резиновое покрытие детской площадки не относится к материалам, которые легко воспламеняются. Для его возгорания могло потребоваться дополнительное воздействие, например, использование горючих веществ.

По информации застройщика, в результате возгорания пострадали игровой комплекс, качели, а также само покрытие – ущерб от возгорания оценили в 4 млн 890 тыс. тенге.

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