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Происшествия

Женщина с двумя детьми погибла в пожаре в ВКО

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 17:24 Фото: Zakon.kz
В селе Бобровка Глубоковского района Восточно-Казахстанской области пожар в жилом доме унес жизни женщины и двоих малолетних детей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) ВКО, пожар произошел утром 14 октября 2026 года. К моменту прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем, кровля обрушилась.

"В ходе тушения пожара были обнаружены тела женщины и двоих несовершеннолетних. Пожар полностью ликвидирован на площади 63 квадратных метра. Причина возгорания устанавливается", – сообщили в ДЧС ВКО.

По словам местных жителей, погибшим детям был 1 год 7 месяцев и 3 года. Семья переехала в село недавно. Супруг погибшей, как утверждают жители, в момент пожара находился на работе.

Причину возгорания и обстоятельства гибели матери и детей предстоит установить.

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Кира Мороз
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