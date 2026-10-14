Женщина с двумя детьми погибла в пожаре в ВКО
Фото: Zakon.kz
В селе Бобровка Глубоковского района Восточно-Казахстанской области пожар в жилом доме унес жизни женщины и двоих малолетних детей, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) ВКО, пожар произошел утром 14 октября 2026 года. К моменту прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем, кровля обрушилась.
"В ходе тушения пожара были обнаружены тела женщины и двоих несовершеннолетних. Пожар полностью ликвидирован на площади 63 квадратных метра. Причина возгорания устанавливается", – сообщили в ДЧС ВКО.
По словам местных жителей, погибшим детям был 1 год 7 месяцев и 3 года. Семья переехала в село недавно. Супруг погибшей, как утверждают жители, в момент пожара находился на работе.
Причину возгорания и обстоятельства гибели матери и детей предстоит установить.
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