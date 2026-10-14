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Происшествия

Урок казахской литературы обернулся штрафом для матери подростка в Рудном

Урок казахской литературы обернулся штрафом для матери подростка в Рудном , фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 21:31 Фото: magnific.com
В Рудном Костанайской области суд оштрафовал мать 14-летнего школьника за административное правонарушение, связанное с поведением сына на уроке, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП региона, инцидент произошел 22 сентября 2026 года в гимназии № 2. Во время урока казахской литературы подросток отказался выполнять задания учителя и нарушал дисциплину. В материалах также отмечается, что его поведение расценили как проявление неуважения к преподавателю и общепринятым нормам.

По итогам разбирательства административный протокол составили в отношении матери несовершеннолетнего. Суд признал ее виновной и назначил штраф в размере 7 МРП – 30 275 тенге.

Ранее сообщалось, что будет, если ученик придет в школу не в той форме.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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