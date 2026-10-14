Урок казахской литературы обернулся штрафом для матери подростка в Рудном
Фото: magnific.com
В Рудном Костанайской области суд оштрафовал мать 14-летнего школьника за административное правонарушение, связанное с поведением сына на уроке, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе ДП региона, инцидент произошел 22 сентября 2026 года в гимназии № 2. Во время урока казахской литературы подросток отказался выполнять задания учителя и нарушал дисциплину. В материалах также отмечается, что его поведение расценили как проявление неуважения к преподавателю и общепринятым нормам.
По итогам разбирательства административный протокол составили в отношении матери несовершеннолетнего. Суд признал ее виновной и назначил штраф в размере 7 МРП – 30 275 тенге.
Ранее сообщалось, что будет, если ученик придет в школу не в той форме.
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