Урок казахской литературы обернулся штрафом для матери подростка в Рудном

В Рудном Костанайской области суд оштрафовал мать 14-летнего школьника за административное правонарушение, связанное с поведением сына на уроке, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП региона, инцидент произошел 22 сентября 2026 года в гимназии № 2. Во время урока казахской литературы подросток отказался выполнять задания учителя и нарушал дисциплину. В материалах также отмечается, что его поведение расценили как проявление неуважения к преподавателю и общепринятым нормам.

По итогам разбирательства административный протокол составили в отношении матери несовершеннолетнего. Суд признал ее виновной и назначил штраф в размере 7 МРП – 30 275 тенге.

Ранее сообщалось, что будет, если ученик придет в школу не в той форме.