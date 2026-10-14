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Происшествия

Ловушка под ногами: в Атырау спасали неожиданного пострадавшего

Ловушка под ногами: в Атырау спасали неожиданного пострадавшего, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 23:20 Фото: пресс-служба МЧС РК
Необычный вызов поступил спасателям в Атырау. На улице Ұлытауская лошадь упала в открытый канализационный колодец и оказалась в ловушке, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, самостоятельно выбраться животное не смогло, поэтому на место прибыли спасатели. С помощью специальной техники и инструментов они провели операцию по извлечению лошади.

В результате животное удалось благополучно освободить.

Как уточняется, лошадь не пострадала.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области в селе Шаян спасатели оказали помощь животному, упавшему в выгребную яму глубиной около трех метров.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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