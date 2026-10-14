Ловушка под ногами: в Атырау спасали неожиданного пострадавшего
Фото: пресс-служба МЧС РК
Необычный вызов поступил спасателям в Атырау. На улице Ұлытауская лошадь упала в открытый канализационный колодец и оказалась в ловушке, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, самостоятельно выбраться животное не смогло, поэтому на место прибыли спасатели. С помощью специальной техники и инструментов они провели операцию по извлечению лошади.
В результате животное удалось благополучно освободить.
Как уточняется, лошадь не пострадала.
Ранее сообщалось, что в Туркестанской области в селе Шаян спасатели оказали помощь животному, упавшему в выгребную яму глубиной около трех метров.
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