#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
448.94
502.05
5.26
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
448.94
502.05
5.26
Происшествия

Трехметровая ловушка: необычную спасательную операцию провели в Туркестанской области

Трехметровая ловушка: необычную спасательную операцию провели в Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 20:47 Фото: пресс-служба МЧС РК
8 октября 2026 года в Байдибекском районе Туркестанской области в селе Шаян спасатели оказали помощь животному, упавшему в выгребную яму глубиной около трех метров, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, спасатели с помощью веревки аккуратно извлекли корову из ямы и передали ее владельцу.

По информации ведомства, животное не пострадало.

Ранее сообщалось, что ученые разработали небольшой датчик, который позволяет отслеживать, каким воздухом дышат дикие животные во время лесных пожаров. Устройство можно устанавливать на ошейники животных вместе с GPS-трекерами и датчиками физиологических показателей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
помощь спасателей
18:20, 02 октября 2025
Инцидент с коровой в Актюбинской области разрешили спасатели
собаку спасли в Алматинской области
22:20, 14 февраля 2026
В Алматинской области собаку спасли из открытого колодца
Пожар в частном секторе, пожар в частном доме, огонь, возгорание, пожарный, пожарные, пожарная служба
00:12, 26 октября 2024
Крупный пожар разгорелся на хлопкоперерабатывающем заводе в Туркестанской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: НОК РК
20:38, Сегодня
Диас Жиренбаев выступил в короткой программе на Мемориале Дениса Тена в Алматы
Фото: fsrussia.ru
20:04, Сегодня
Трусова прокомментировала выступление в короткой программе на Мемориале Дениса Тена
Фото: НОК РК
19:39, Сегодня
Трусова лидирует на Мемориале Дениса Тена после короткой программы, Самоделкина - третья
Фото: fsrussia.ru
19:14, Сегодня
Александра Трусова вышла в лидеры Мемориала Дениса Тена после короткой программы
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: