Трехметровая ловушка: необычную спасательную операцию провели в Туркестанской области

8 октября 2026 года в Байдибекском районе Туркестанской области в селе Шаян спасатели оказали помощь животному, упавшему в выгребную яму глубиной около трех метров, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, спасатели с помощью веревки аккуратно извлекли корову из ямы и передали ее владельцу.

По информации ведомства, животное не пострадало.

Ранее сообщалось, что ученые разработали небольшой датчик, который позволяет отслеживать, каким воздухом дышат дикие животные во время лесных пожаров. Устройство можно устанавливать на ошейники животных вместе с GPS-трекерами и датчиками физиологических показателей.