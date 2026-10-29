Не удержался: кража смартфона в мечети Алматы попала на видео

Полицейские Алматы задержали мужчину, совершившего кражу смартфона прямо в здании мечети. Момент преступления попал на камеру видеонаблюдения, сообщает Zakon.kz.

Об этом 29 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции города. Инцидент произошел в одном из духовных учреждений Ауэзовского района.

Злоумышленник воспользовался невнимательностью владельца и похитил чужой телефон марки Samsung.

"Полицейские Ауэзовского района провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого", – сообщили в ДП.

Запись с камер наблюдения полностью подтвердила все обстоятельства произошедшего, мужчина дал признательные показания.

В ходе проверки выяснилось, что задержанный – рецидивист. Ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен под стражу, следственные действия продолжаются.

Ранее в Жанаозене задержан 19-летний парень, подозреваемый в крупной краже золотых изделий на 15 млн тенге из местного торгового центра.