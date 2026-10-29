Не удержался: кража смартфона в мечети Алматы попала на видео
Об этом 29 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции города. Инцидент произошел в одном из духовных учреждений Ауэзовского района.
Злоумышленник воспользовался невнимательностью владельца и похитил чужой телефон марки Samsung.
"Полицейские Ауэзовского района провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого", – сообщили в ДП.
Запись с камер наблюдения полностью подтвердила все обстоятельства произошедшего, мужчина дал признательные показания.
В ходе проверки выяснилось, что задержанный – рецидивист. Ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен под стражу, следственные действия продолжаются.
Ранее в Жанаозене задержан 19-летний парень, подозреваемый в крупной краже золотых изделий на 15 млн тенге из местного торгового центра.