Шприц в коляске и мужчина с трусами на голове: странная история произошла на востоке Казахстана
Фото и видео с места происшествия появились в социальных сетях. По словам жильцов, после ночных визитов неизвестного человека они решили проверить записи с камер видеонаблюдения.
На кадрах видно, как поздно ночью мужчина спускается по лестнице. Ранее жильцы сообщали о неизвестном человеке, который ходил по подъезду в женской одежде и с нижним бельем на голове.
После обнаружения шприца жильцы обратились в полицию. В Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области прокомментировали ситуацию.
"Сотрудниками полиции установлен и доставлен в отдел полиции 29-летний мужчина. Его действиям дана соответствующая правовая оценка и приняты меры в соответствии с действующим законодательством РК", – прокомментировали 18 октября 2026 года корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП ВКО.
Ранее жителей Восточно-Казахстанской области шокировала еще одна новость. Вслед за Риддером медведи начали выходить к людям в районе Алтай.