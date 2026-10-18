Шприц в коляске и мужчина с трусами на голове: странная история произошла на востоке Казахстана

В Усть-Каменогорске жильцы многоквартирного дома обнаружили использованный шприц в детской коляске, оставленной в подъезде. Ранее они сообщали о подозрительном незнакомце, которого заметили в здании, сообщает Zakon.kz.

Фото и видео с места происшествия появились в социальных сетях. По словам жильцов, после ночных визитов неизвестного человека они решили проверить записи с камер видеонаблюдения.

На кадрах видно, как поздно ночью мужчина спускается по лестнице. Ранее жильцы сообщали о неизвестном человеке, который ходил по подъезду в женской одежде и с нижним бельем на голове.

После обнаружения шприца жильцы обратились в полицию. В Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области прокомментировали ситуацию.

"Сотрудниками полиции установлен и доставлен в отдел полиции 29-летний мужчина. Его действиям дана соответствующая правовая оценка и приняты меры в соответствии с действующим законодательством РК", – прокомментировали 18 октября 2026 года корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП ВКО.

Ранее жителей Восточно-Казахстанской области шокировала еще одна новость. Вслед за Риддером медведи начали выходить к людям в районе Алтай.