Сотрудники управления криминальной полиции Департамента полиции (ДП) Восточно-Казахстанской области установили и задержали в Усть-Каменогорске 55-летнего гражданина соседнего государства, почти 10 лет находившегося в межгосударственном розыске, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДП 27 ноября 2026 года рассказали, что в декабре 2007 года во время бытового конфликта мужчина нанес ножевое ранение своему знакомому, причинив тяжкий вред здоровью. Мужчина скрылся. Суд заочно приговорил его к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. С конца 2016 года осужденный числился в международном розыске.

"В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания. Инициатор розыска официально уведомлен – в декабре текущего года планируется процедура его экстрадиции", – сообщили в полиции.

А в базе розыска Казахстана появилась ориентировка на 45-летнего иностранного гражданина Коула Уильямса. В розыск его объявил Комитет национальной безопасности РК. Само дело завели в Туркестанской области.