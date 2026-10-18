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Происшествия

Взрослый мужчина избил 11-летнего мальчика в Астане: мать требует справедливости

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2026 14:56 Фото: pexels
В Астане взрослого мужчину обвиняют в избиении 11-летнего мальчика. Мать пострадавшего утверждает, что расследование затягивается, а мужчину пытаются оградить от уголовной ответственности, сообщает Zakon.kz.

Жуткая история получила огласку в социальных сетях. Автор публикации в Threads рассказала, что на ее сына напал взрослый мужчина и нанес ему серию ударов по голове.

Прибывшая скорая помощь доставила мальчика в больницу, где медики зафиксировали ушиб височной зоны. У ребенка диагностировали шишку на затылке, сильное головокружение и тошноту.

Однако расследование, по словам астанчанки, зашло в тупик. Женщина уверена, что причиной волокиты с экспертизами и закрытием дела стал статус семьи обидчика.

"А потом решит его закрыть, угадайте, почему? Правильно! Потому что супруга этого взрослого мужчины является сама сотрудником органов! После встречи с прокурором, с начальником и дознавателем было выяснено, что мужчину не удается привлечь к уголовной ответственности за побои по статье УК РК 109-1 ч. 2 п. 8 (нанесение побоев в отношении несовершеннолетнего). Так как в заключении судебно-медицинского эксперта нет формулировки, что физическая боль была", – заявила астанчанка.

Несмотря на наличие медицинских справок из больницы, результаты судебно-медицинской экспертизы (СМЭ) назначались больше месяца, после чего эксперты заявили об отсутствии следов повреждений и боли.

На заявление астанчанки о безнаказанности и попытках переквалифицировать избиение ребенка в "мелкое хулиганство" отреагировали в правоохранительных органах столицы.

"По данному факту в Управлении полиции района Нура зарегистрировано уголовное дело. Участник процесса установлен и доставлен в орган дознания. В настоящее время проводится досудебное расследование", – сообщили 18 октября 2026 года в пресс-службе ДП города Астаны корреспонденту Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что дело об истязании девочки передали из России в Казахстан.

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Канат Болысбек
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