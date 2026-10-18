Взрослый мужчина избил 11-летнего мальчика в Астане: мать требует справедливости
Жуткая история получила огласку в социальных сетях. Автор публикации в Threads рассказала, что на ее сына напал взрослый мужчина и нанес ему серию ударов по голове.
Прибывшая скорая помощь доставила мальчика в больницу, где медики зафиксировали ушиб височной зоны. У ребенка диагностировали шишку на затылке, сильное головокружение и тошноту.
Однако расследование, по словам астанчанки, зашло в тупик. Женщина уверена, что причиной волокиты с экспертизами и закрытием дела стал статус семьи обидчика.
"А потом решит его закрыть, угадайте, почему? Правильно! Потому что супруга этого взрослого мужчины является сама сотрудником органов! После встречи с прокурором, с начальником и дознавателем было выяснено, что мужчину не удается привлечь к уголовной ответственности за побои по статье УК РК 109-1 ч. 2 п. 8 (нанесение побоев в отношении несовершеннолетнего). Так как в заключении судебно-медицинского эксперта нет формулировки, что физическая боль была", – заявила астанчанка.
Несмотря на наличие медицинских справок из больницы, результаты судебно-медицинской экспертизы (СМЭ) назначались больше месяца, после чего эксперты заявили об отсутствии следов повреждений и боли.
На заявление астанчанки о безнаказанности и попытках переквалифицировать избиение ребенка в "мелкое хулиганство" отреагировали в правоохранительных органах столицы.
"По данному факту в Управлении полиции района Нура зарегистрировано уголовное дело. Участник процесса установлен и доставлен в орган дознания. В настоящее время проводится досудебное расследование", – сообщили 18 октября 2026 года в пресс-службе ДП города Астаны корреспонденту Zakon.kz.
Ранее сообщалось, что дело об истязании девочки передали из России в Казахстан.