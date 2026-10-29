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Происшествия

Задержание с привлечением спецназа: что произошло в Алматы

Алматы, полиция, спецназ, задержание, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 08:06 Фото: Instagram/almaty.police
В Алматы задержан подозрительный мужчина с оружием. Для этого привлекли спецназ. Об этом 28 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, 52-летний мужчина был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности совместно со спецподразделением и патрульными полицейскими Ауэзовского района.

"При проверке у него обнаружили и изъяли предмет внешне схожий с (травматическим. – Прим. ред.) пистолетом предположительно марки Streamer калибра 9 мм. По данному факту возбуждено уголовное дело, назначена судебная экспертиза".Пресс-служба ДП Алматы

На мужчину с подозрительным поведением в 10-м микрорайоне около 21:00 обратил внимание патрульный экипаж "Буран-355". На место прибыла следственно-оперативная группа.

При проверке фигурант признался: при нем находится оружие.

"Да я даже не могу объяснить... Просто поднял, да и все", – сказал мужчина.

Теперь специалистам предстоит установить происхождение оружия, определить его характеристики и проверить возможную причастность к другим преступлениям.

Ранее мы писали о дорожном конфликте, который перерос в угрозы пистолетом в Алматы. Подробнее – здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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