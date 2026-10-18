Дети и взрослые пострадали в массовой аварии в Алматы

Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло в Алматы 18 октября 2026 года на улице Суюнбая, на участке между улицами Сидоркина и Баянаульская. В аварии столкнулись четыре автомобиля, сообщает Zakon.kz.

Участниками ДТП стали BMW X6, Kia K3, Changan X7 и Hyundai Sonata.

По словам очевидцев и участников происшествия, BMW X6 двигался по улице Суюнбая в северном направлении. Параллельно с ним ехал Kia K3, а позади этих автомобилей следовал Changan X7. В это время по встречной полосе в южном направлении двигался Hyundai Sonata.

По предварительной информации, водитель Hyundai по неустановленным пока причинам не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с BMW, ударив его в заднее колесо. От удара BMW развернуло поперек проезжей части.

Водитель Kia K3, двигавшегося рядом, не смог избежать столкновения и врезался в боковую часть BMW.

После этого Hyundai Sonata продолжил движение по встречной полосе и столкнулся с Changan X7. Водитель Changan пытался уйти от удара, однако избежать столкновения не удалось. Затем в Changan также врезался Kia K3. В результате серии столкновений Changan X7 перевернулся.

По предварительным данным, в ДТП пострадали водитель Hyundai Sonata, женщина, находившаяся за рулем BMW X6, а также двое детей, ехавших с ней в автомобиле.

Кроме того, сообщается о пострадавшем пешеходе, который, предположительно, перебегал проезжую часть в момент аварии.

Из-за происшествия движение на улице Суюнбая затруднено.

Обстоятельства и причины массового ДТП предстоит установить сотрудникам дорожной полиции.

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