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Происшествия

Дети и взрослые пострадали в массовой аварии в Алматы

Дети и взрослые пострадали в массовой аварии в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2026 21:11 Фото: Zakon.kz
Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло в Алматы 18 октября 2026 года на улице Суюнбая, на участке между улицами Сидоркина и Баянаульская. В аварии столкнулись четыре автомобиля, сообщает Zakon.kz.

Участниками ДТП стали BMW X6, Kia K3, Changan X7 и Hyundai Sonata.

Дети и взрослые пострадали в массовой аварии в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2026 21:11

Фото: Zakon.kz

По словам очевидцев и участников происшествия, BMW X6 двигался по улице Суюнбая в северном направлении. Параллельно с ним ехал Kia K3, а позади этих автомобилей следовал Changan X7. В это время по встречной полосе в южном направлении двигался Hyundai Sonata.

Дети и взрослые пострадали в массовой аварии в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2026 21:11

Фото: Zakon.kz

По предварительной информации, водитель Hyundai по неустановленным пока причинам не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с BMW, ударив его в заднее колесо. От удара BMW развернуло поперек проезжей части.

Дети и взрослые пострадали в массовой аварии в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2026 21:11

Фото: Zakon.kz

Водитель Kia K3, двигавшегося рядом, не смог избежать столкновения и врезался в боковую часть BMW.

Дети и взрослые пострадали в массовой аварии в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2026 21:11

Фото: Zakon.kz

После этого Hyundai Sonata продолжил движение по встречной полосе и столкнулся с Changan X7. Водитель Changan пытался уйти от удара, однако избежать столкновения не удалось. Затем в Changan также врезался Kia K3. В результате серии столкновений Changan X7 перевернулся.

Дети и взрослые пострадали в массовой аварии в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2026 21:11

Фото: Zakon.kz

По предварительным данным, в ДТП пострадали водитель Hyundai Sonata, женщина, находившаяся за рулем BMW X6, а также двое детей, ехавших с ней в автомобиле.

Дети и взрослые пострадали в массовой аварии в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2026 21:11

Фото: Zakon.kz

Кроме того, сообщается о пострадавшем пешеходе, который, предположительно, перебегал проезжую часть в момент аварии.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2026 21:11

Фото: Zakon.kz

Из-за происшествия движение на улице Суюнбая затруднено.

Обстоятельства и причины массового ДТП предстоит установить сотрудникам дорожной полиции.

Ранее сообщалось, что микроавтобус влетел в прицеп КАМАЗа в области Жетысу.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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