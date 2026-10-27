"Пострадали дети": жесткое ДТП с опрокидыванием в арык произошло на севере Казахстана

В Кокшетау произошло жесткое столкновение двух иномарок, в результате которого один из автомобилей опрокинулся в арык. В аварии пострадали водитель и двое несовершеннолетних детей, сообщает Zakon.kz.

Кадры с места происшествия распространились в социальных сетях. В Департаменте полиции Акмолинской области рассказали, что дорожно-транспортное происшествие случилось 27 октября 2026 года на нерегулируемом перекрестке улиц Куанышева и Бауыржана Момышулы.

По предварительной информации правоохранителей, виновником аварии стал водитель машины немецкой марки, который решил пойти на риск во время движения.

"По предварительным данным, водитель автомашины Mercedes, двигаясь по улице Куанышева, на нерегулируемом пересечении при совершении маневра обгона допустил столкновение с автомашиной Kia, в результате чего автомашина Kia опрокинулась в арык", – прокомментировали Zakon.kz в пресс-службе ДП Акмолинской области.

Удар был такой силы, что участникам ДТП потребовалась помощь медиков. В больницу с различными травмами доставили водителя опрокинувшегося авто, а также двух детей, находившихся в салоне Mercedes.

"По данному факту проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются", – добавили в полиции.

Ранее на трассе из Темиртау в Караганду произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Mazda. За рулем находилась 18-летняя девушка, которая скончалась от полученных травм в больнице.