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Происшествия

Ссора детей обернулась уголовным делом для матери в Алматинской области

Ссора детей обернулась уголовным делом для матери в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 18:40 Фото: Zakon.kz
В Алматинской области женщину признали виновной в нанесении побоев несовершеннолетней после конфликта, начавшегося между детьми. Суд назначил ей 100 часов общественных работ и запретил в течение трех месяцев разыскивать девочку, преследовать ее и связываться с ней, сообщает Zakon.kz.

Как установил суд Енбекшиказахского района, сначала поссорились несовершеннолетняя и сын подсудимой. Позже в конфликт вмешалась его мать и применила к девочке физическую силу.

Судебно-медицинская экспертиза выявила у потерпевшей ссадины на спине.

Отмечается, что женщина не признала вину в полном объеме, однако суд, изучив доказательства, квалифицировал ее действия как побои заведомо несовершеннолетнего лица.

После вступления приговора в законную силу исполнение наказания будет контролировать районная служба пробации.

Ранее сообщалось, что школьника убили после уроков в Жетысу.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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