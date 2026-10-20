Ссора детей обернулась уголовным делом для матери в Алматинской области
Фото: Zakon.kz
В Алматинской области женщину признали виновной в нанесении побоев несовершеннолетней после конфликта, начавшегося между детьми. Суд назначил ей 100 часов общественных работ и запретил в течение трех месяцев разыскивать девочку, преследовать ее и связываться с ней, сообщает Zakon.kz.
Как установил суд Енбекшиказахского района, сначала поссорились несовершеннолетняя и сын подсудимой. Позже в конфликт вмешалась его мать и применила к девочке физическую силу.
Судебно-медицинская экспертиза выявила у потерпевшей ссадины на спине.
Отмечается, что женщина не признала вину в полном объеме, однако суд, изучив доказательства, квалифицировал ее действия как побои заведомо несовершеннолетнего лица.
После вступления приговора в законную силу исполнение наказания будет контролировать районная служба пробации.
Ранее сообщалось, что школьника убили после уроков в Жетысу.
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