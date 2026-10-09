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Происшествия

Школьника убили после уроков в Жетысу

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 17:49 Фото: polisia.kz
В области Жетысу в результате конфликта между школьниками погиб восьмиклассник, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях появилась информация, что 7 октября 2026 года в селе Алмалы Сарканского района области Жетысу убит ученик восьмого класса. По словам его матери, подростка смертельно ранили ножом во время драки со сверстниками после уроков. Женщина утверждает, что конфликт спровоцировал девятиклассник.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) региона сообщили, что по факту убийства несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.

"Предварительно установлено, что после уроков между одноклассниками произошел конфликт, в ходе которого один из подростков получил телесное повреждение и впоследствии скончался. Подозреваемый задержан и вместе с законными представителями доставлен в полицию", – говорится в сообщении.

Еще одно дело завели в отношении работников школы – по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей.

"Расследование находится на особом контроле руководства Департамента полиции области Жетысу. В соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан иные сведения досудебного расследования разглашению не подлежат", – резюмировали в ДП.

7 октября сообщалось, что в Жамбылской области погиб десятиклассник. Юноша отправился на футбольное поле, где его избили.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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