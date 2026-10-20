Баня при отеле полыхнула в Акмолинской области
Фото: пресс-служба МЧС РК
В городе Щучинске Бурабайского района произошел пожар в отдельно стоящей бане, расположенной на территории одного из отелей. Возгорание ликвидировали сотрудники ДЧС, сообщает Zakon.kz.
Огонь распространился на площади 30 кв. м. По данным спасателей, во время инцидента никто не пострадал.
"Предварительной причиной пожара назвали нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, в частности электрической печи", – рассказали в пресс-службе ДЧС Акмолинской области.
Ранее сообщалось, что в многоэтажном жилом доме в Кызылординской области вспыхнул пожар. Спасатели эвакуировали людей из соседних квартир.
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