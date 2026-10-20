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Происшествия

Баня при отеле полыхнула в Акмолинской области

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 22:33 Фото: пресс-служба МЧС РК
В городе Щучинске Бурабайского района произошел пожар в отдельно стоящей бане, расположенной на территории одного из отелей. Возгорание ликвидировали сотрудники ДЧС, сообщает Zakon.kz.

Огонь распространился на площади 30 кв. м. По данным спасателей, во время инцидента никто не пострадал.

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 22:33

Фото: пресс-служба МЧС РК

"Предварительной причиной пожара назвали нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, в частности электрической печи", – рассказали в пресс-службе ДЧС Акмолинской области.
Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 22:33

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что в многоэтажном жилом доме в Кызылординской области вспыхнул пожар. Спасатели эвакуировали людей из соседних квартир.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Корреспондент
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