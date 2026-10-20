Баня при отеле полыхнула в Акмолинской области

В городе Щучинске Бурабайского района произошел пожар в отдельно стоящей бане, расположенной на территории одного из отелей. Возгорание ликвидировали сотрудники ДЧС, сообщает Zakon.kz.

Огонь распространился на площади 30 кв. м. По данным спасателей, во время инцидента никто не пострадал.

Фото: пресс-служба МЧС РК

"Предварительной причиной пожара назвали нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, в частности электрической печи", – рассказали в пресс-службе ДЧС Акмолинской области.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что в многоэтажном жилом доме в Кызылординской области вспыхнул пожар. Спасатели эвакуировали людей из соседних квартир.