Спасатели пришли на помощь молодому мотоциклисту в горах Алматы
Фото: pixabay
Поездка по горной местности Алматы закончилась травмой для 18-летнего мотоциклиста. В Бутаковском ущелье молодой человек повредил правую ногу. Его эвакуировали и передали медикам, сообщает Zakon.kz.
Сотрудники Республиканской службы спасения "Барыс" МЧС оказали ему первую помощь, доставили в безопасное место и передали бригаде Центра медицины катастроф.
"Дальнейшую помощь пострадавшему будут оказывать медицинские специалисты", – сообщает пресс-служба МЧС РК.
Ранее сообщалось, что в городе Щучинске Бурабайского района произошел пожар в отдельно стоящей бане, расположенной на территории одного из отелей.
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