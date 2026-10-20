Спасатели пришли на помощь молодому мотоциклисту в горах Алматы

Фото: pixabay

Поездка по горной местности Алматы закончилась травмой для 18-летнего мотоциклиста. В Бутаковском ущелье молодой человек повредил правую ногу. Его эвакуировали и передали медикам, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники Республиканской службы спасения "Барыс" МЧС оказали ему первую помощь, доставили в безопасное место и передали бригаде Центра медицины катастроф. "Дальнейшую помощь пострадавшему будут оказывать медицинские специалисты", – сообщает пресс-служба МЧС РК. Ранее сообщалось, что в городе Щучинске Бурабайского района произошел пожар в отдельно стоящей бане, расположенной на территории одного из отелей.

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