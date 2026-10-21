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Происшествия

Полиция Алматы нагрянула домой к старым "знакомым": что они нашли и чем все закончилось

Полицейский пистолет, пистолет полицейского, полиция, полицейский, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 08:27 Фото: Zakon.kz
В Алматы полицейские изъяли более 113 килограммов наркотиков и задержали двух ранее судимых братьев. Подробности семейного "бизнеса" 20 октября 2026 года раскрыли в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города, сообщает Zakon.kz.

Канал поставки наркотиков каннабисной группы из Жамбылской области пресекли сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы при содействии коллег из Министерства внутренних дел (МВД) РК.

"В Алатауском районе при силовой поддержке спецподразделения полицейские задержали двух уроженцев Жамбылской области – братьев, ранее судимых за наркопреступления. При обследовании территории дома обнаружили тайники с растительными веществами. Изъяты две коробки и три пакета с наркотиками, а также 26 кустов растений каннабисной группы. Экспертиза подтвердила: изъято более 100 кг высушенной марихуаны и свыше 13 кг гашиша. Общий вес наркотических средств превысил 113 кг".Пресс-служба ДП Алматы

Как сообщается, оба подозреваемых водворены в изолятор временного содержания, а следствие устанавливает все обстоятельства дела и возможных участников канала поставки.

Ранее сообщалось, что в Турксибском районе экипаж патрульной полиции нес службу в сквере вдоль Большого Алматинского канала. Поведение незнакомца привлекло внимание стражей порядка, что и привело к задержанию. Как пояснили в полиции, нервный парень пытался скрыться, по пути избавляясь от некоего предмета, однако его оперативно блокировали и задержали. По собственному признанию задержанного, он выбросил масло каннабиса.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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