Сегодня, 24 ноября 2026 года, в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы раскрыли подробности ночной тревоги в районе "Атакента", сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, в полицию Бостандыкского района поступило сообщение о выстрелах.

"Очевидец сообщил о неизвестном мужчине в шлеме, который якобы стрелял из предмета, похожего на ружье, после чего скрылся на велосипеде. Сигнал поступил в 02:00 ночи. На место незамедлительно направили патрульный экипаж "Буран-431". Полицейские обследовали прилегающую территорию, установили предполагаемое направление движения мужчины и вышли на его след. Вскоре подозреваемого задержали в одной из квартир. Однако самое интересное ждало полицейских внутри: там обнаружили разобранное гладкоствольное ружье, 100 патронов и две гильзы". Пресс-служба ДП Алматы

Отмечается, что все оружие и боеприпасы изъяты.

Как сообщается, по факту незаконного обращения с оружием возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемый взят под стражу. Обстоятельства ночного инцидента устанавливаются. Были ли выстрелы на самом деле, предстоит выяснить в ходе расследования". Пресс-служба ДП Алматы

Ранее сообщалось, что в Алматы наркореклама на стене раскрыла больше, чем ожидалось. В результате полицейские задержали 25-летнего мужчину.