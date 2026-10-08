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Происшествия

Странная ночная выходка из-за спора с другом закончилась задержанием в Алматы

Алматы, салон красоты, полиция, задержание, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 08:34 Фото: Instagram/almaty.police
В Алматы спор двух мужчина закончился вызовом полиции и задержанием. Подробности 7 октября 2026 года раскрыли в пресс-службе городского Департамента полиции (ДП), сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, в одном из салонов красоты на ул. Пушкина было разбито стекло.

"Четыре часа утра... Сообщение о происшествии поступило на пульт "102" от жителей Медеуского района. Очевидцы сообщили: неизвестный мужчина разбил витрину и проник внутрь помещения. На место незамедлительно прибыл патрульный экипаж "Буран-617". Полицейские задержали подозреваемого прямо на месте".Пресс-служба ДП Алматы

По данным страж порядка, мужчина оказался в состоянии алкогольного опьянения.

"Свой поступок объяснил неожиданно: якобы поспорил с другом, что сможет разбить стекло и проникнуть в салон. Довести спор до конца ему удалось. А вот избежать последствий – уже нет. Задержанного доставили в полицию. По факту произошедшего проводится проверка, будет дана правовая оценка его действиям".Пресс-служба ДП Алматы

Как отметили в полиции, за ночную выходку мужчине предстоит ответить по закону.

7 октября 2026 года стало известно, что в Алматы охранник жилого комплекса оказался под арестом после того, как устроил скандал и набросился с бранью на водителя у шлагбаума. По данным полиции, инцидент произошел поздним вечером на въезде в один из ЖК.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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