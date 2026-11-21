В Павлодарской области задержали 31-летнего мужчину, который повредил шесть камер фиксации нарушений ПДД на трассе Омск – Майкапчагай, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, мотоциклист подъехал к арочной конструкции и умышленно повредил корпуса шести камер. Его действия попали на видео. При этом оборудование продолжило работать в штатном режиме.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний житель соседнего населенного пункта.

Мужчину водворили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Правоохранители устанавливают размер причиненного ущерба.

Ранее в МВД заявили о 245 задержаниях за пять дней.