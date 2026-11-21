Мотоциклист повредил шесть камер фиксаций на трассе Павлодарской области
Фото: Zakon.kz
В Павлодарской области задержали 31-летнего мужчину, который повредил шесть камер фиксации нарушений ПДД на трассе Омск – Майкапчагай, сообщает Zakon.kz.
По данным полиции, мотоциклист подъехал к арочной конструкции и умышленно повредил корпуса шести камер. Его действия попали на видео. При этом оборудование продолжило работать в штатном режиме.
Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний житель соседнего населенного пункта.
Мужчину водворили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Правоохранители устанавливают размер причиненного ущерба.
Ранее в МВД заявили о 245 задержаниях за пять дней.
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