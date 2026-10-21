Рабочий погиб при обрушении горной массы на шахте в Казахстане

Фото: rawpixel

На шахте "Болашак" в Хромтауском районе Актюбинской области погиб проходчик. Трагедия произошла 20 октября 2026 года во время работ по установке предохранительной крепи, сообщает Zakon.kz.

По информации "Казхрома", во время выполнения работ на шахте Донского ГОКа произошел вывал горной массы. Рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью, пишет газета "Диапазон". "Об этом сообщили в государственные органы, ведется расследование. Руководство предприятия приносит глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Компания окажет семье необходимую помощь", – отметили на предприятии. Ранее сообщалось, что в Акмолинской области Департамент экономических расследований задержал незаконных старателей. Они спускались в шахты для незаконной добычи золота с помощью третьих лиц за денежное вознаграждение.

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