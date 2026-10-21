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Происшествия

Рабочий погиб при обрушении горной массы на шахте в Казахстане

Рабочий погиб при обрушении горной массы на шахте в Казахстане, шахтер, каска, погиб шахтер, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 18:49 Фото: rawpixel
На шахте "Болашак" в Хромтауском районе Актюбинской области погиб проходчик. Трагедия произошла 20 октября 2026 года во время работ по установке предохранительной крепи, сообщает Zakon.kz.

По информации "Казхрома", во время выполнения работ на шахте Донского ГОКа произошел вывал горной массы. Рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью, пишет газета "Диапазон".

"Об этом сообщили в государственные органы, ведется расследование. Руководство предприятия приносит глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Компания окажет семье необходимую помощь", – отметили на предприятии.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области Департамент экономических расследований задержал незаконных старателей.

Они спускались в шахты для незаконной добычи золота с помощью третьих лиц за денежное вознаграждение.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Корреспондент
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